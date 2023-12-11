Подмосковье 11 декабря 2023, 14:23 Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность свыше 200 мероприятий в Подмосковье за неделю Росгвардия. Московская область

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Сотрудники подмосковной Росгвардии обеспечили безопасность более 200 мероприятий на минувшей неделе. За это время они также совершили 2,4 тысячи выездов по сигналу тревоги.

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Как рассказали в ведомстве, за неделю росгвардейцы не допустили ни оной кражи с охраняемы объектов. по подозрению в совершении преступлений или правонарушений задержали около 700 человек.

Кроме того, правоохранители провели более 600 проверок сохранности оружия и аннулировали 45 разрешений.

За семь дней подразделения специального назначения выполнили около 20 задач по силовому сопровождению.

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