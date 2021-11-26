США вложили в развитие предприятий на территории Подмосковья 365 млрд рублей

Представители Московской области рассказали об инвестиционных возможностях региона на брифинге Американской торговой палаты в РФ «Выбирай Центральную Россию». Об этом сообщила министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

«Соединенные Штаты занимают первое место по общему объему иностранных инвестиций в Подмосковье. На сегодняшний день компании из США вложили в развитие своих предприятий уже 365 миллиардов рублей. В области работает порядка 30 компаний из этой страны, которые создали около семи тысяч рабочих мест», — сказала Екатерина Зиновьева.

Министр добавила, что американский бизнес продолжает успешно развиваться в Московской области, несмотря на ограничения. В июне 2021 года компания «Кэн Пак» на своем заводе в Волоколамске запустила новую линию по производству алюминиевых банок.

Среди крупных американских компаний, сотрудничающих с Подмосковьем, «Марс», «Пепси», «Кока-Кола», «Кимберли-Кларк», «Джон Дир», «Дженерал Электрик» и другие.