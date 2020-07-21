Сроки строительства МЦД сдвинули из-за пандемии

Глава региона особенно подчеркнул, что об отказе от строительства МЦД речи не идет.

«МЦД введем чуть-чуть позже. Это проект с федеральным правительством, с Москвой, но каких-то радикальных изменений не будет. МЦД себя великолепно зарекомендовал: удобно, быстро, дешево. Поэтому этот проект будем дальше продвигать», — отметил он.

Сейчас в правительстве решают, какие проекты также можно сдвинуть по срокам. Речь не идет о делах первоочередной важности. По словам Андрея Воробьева, школы, детские сады и благоустройство городских округов не пострадают. Все социальные льготы сохранятся, и регион выполнит свои обязательства.

«Какие-то развязки построим позже, где-то от реконструкции дорог придется воздержаться. Но самое главное и востребованное — школы, детсады, благоустройство — стараемся все выполнить в срок. Социальных льгот много не бывает, но у нас их достаточно. Здесь все обязательства региона будут выполнены», — отметил Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья поблагодарил федеральное правительство за помощь, которую регион получал с начала пандемии. Сейчас власти ведут переговоры с Министерством финансов России, чтобы не дать остановиться работе над проектами, которые нужны Московской области.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что на экономике Московской области останутся шрамы после пандемии коронавируса. Но основная задача заключается в том, чтобы обеспечить заботой предприятия, где работает много людей. Несмотря на рост оборота предприятий интернет-торговли до 1,7 миллиарда рублей и розницы — до 3,3 миллиарда, регион очень много денег потратил на медицину и социальную поддержку граждан. Губернатор подчеркнул, что жителям Подмосковья беспокоиться не о чем — экономить будут на вложении в крупные проекты, которые сдвинут по срокам выполнения.