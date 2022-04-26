Сроки приема работ на областной конкурс исторических маршрутов «Рубеж Победы» продлили до 10 мая

Конкурс по разработке исторических маршрутов в Подмосковье «Рубеж Победы» пройдет в этом году во второй раз. Присылать работы для участия в нем могут дети и молодежь в возрасте от 7 до 18 лет. Сроки приема заявок продлили до 10 мая, награждение победителей состоится после 15 мая.

Конкурс в 2022 году приурочен к 80-летию завершения Битвы за Москву и направлен на сохранение памяти об участниках Второй мировой и Великой Отечественной войны, тружениках тыла, узниках концлагерей, военнопленных и детях войны.

Принять участие в конкурсе могут дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет. Участникам необходимо разработать исторический маршрут или написать рассказ-эссе о памятном месте в Московской области, связанном с событиями Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Дополнительные баллы в конкурсе можно заработать, опубликовав на странице «ВКонтакте» видео с рассказом о своей работе и памятном месте в Подмосковье с хештегом #квестРубежПобеды. Все подробности можно узнать на странице конкурса vk.com/rubezhpobed

«Изучение истории в игровом формате, путешествия по памятным местам — это увлекает молодежь. Поэтому мы продлили сроки конкурса и в преддверии Дня Победы сняли ограничения геопозиции в мобильном приложении „Рубеж Победы“. Теперь каждый житель страны может пройти увлекательный маршрут по нашему Подмосковью, узнать интересные факты и оценить свои знания истории прямо из дома. В некоторых школах уже используют приложение для занятий со школьниками. Каждый участник получает диплом, а набравшие больше всех баллов — призы», — рассказал руководитель регионального отделения «Бессмертного полка России», член Общественной палаты Московской области Валерий Анисимов.

Конкурс проводится в рамках реализации проекта «Рубеж Победы. Битва за Москву» при поддержке регионального отделения гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Московской области, Главного управления соцкоммуникаций Подмосковья и Фонда президентских грантов, Информационного агентства «Ветеранские вести», некоммерческой организации «Мой выбор».