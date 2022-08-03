Сроки перевода садового дома в жилой сократили вдвое в Подмосковье

Перевести дом из садового в жилой в Подмосковье теперь можно в два раза быстрее. Сроки сократили до 13 дней вместо 27. Об этом рассказала глава Минимущества региона Наталья Адигамова.

Министр рассказала, что при оптимизации услуг по земле в первую очередь учитывают самые популярные из них. Кроме уменьшения сроков, их делают удобнее в получении.

«Перевод садового дома в жилой или жилого в садовый — одна из востребованных услуг у граждан. Чаще всего обращаются за переводом именно в жилой дом, ведь в этом случае заявитель получает одно из самых главных преимуществ — возможность прописаться», — сказала Адигамова.

Получить услугу могут собственники садового или жилого дома. Это физические и юридические лица, а также предприниматели. Решение о переводе дома принимает местное самоуправление населенного пункта, где находится здание. Услугой воспользовались уже более трех тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе увеличат количество участков, доступных по программе «Подмосковные 10 гектаров».