13 февраля 2024, 15:15
«Жители не будут терять время в пути». Воробьев — о двух новых путепроводах и тоннеле в Красногорске
Андрей Воробьев назвал сроки открытия путепроводов и тоннеля в Красногорске
Четырехполосный тоннель на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда в Красногорске достроят в 2025 году. Жители квартала смогут напрямую проезжать от дома до МКАД. Кроме того, в городском округе откроют два путепровода и две новые дороги в этом году, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Тоннель стал частью второго этапа реконструкции Путилковского шоссе. Он откроет новые возможности в ЖК «Большое Путилково» и «Путилково», обеспечит дополнительный подъезд к Пятницкому шоссе и прямой путь до МКАД со Сходненской улицы.
«Сейчас здесь строятся два новых путепровода при поддержке президента, они должны быть сданы в этом году. Мы запустили МЦД, и каждый такой переезд — очень долгожданный. Тоннель в Путилково соединит МКАД и Пятницкое шоссе. Жители благодаря ему не будут терять время в пути», — сказал Андрей Воробьев.
В 2025 году запустят не только тоннель, но и дорогу Путилково — Пятницкое шоссе. Все это облегчит движение в одном из самых крупных жилых кварталов в Красногорске, где насчитывается 12 тысяч человек.
Таким образом, тоннель станет частью будущей четырехполосной трассы, соединяющей Путилково и Пятницкое шоссе. В ее составе появятся кольцевая развязка и мост через реку Журавку.
И другие дорожные проекты в Красногорске
К концу этого года планируется открытие двух путепроводов над МЦД в Опалихе и Аникеевке.
Мы запустили МЦД, сейчас там ездят десятки тысяч людей каждый день. И, конечно, все то, что касается шлагбаумов, — мучение для автомобилистов. Поэтому новые путепроводы помогут обеспечить связь одной части микрорайонов с другой.
Андрей Воробьев
Один из новых путепроводов соединит две части Аникеевки. До Нахабино и Волоколамского шоссе можно будет добраться за 15-20 минут вместо 30-40.
Кроме того, вблизи станции МЦД Аникеевка обустроят парковку на 120 мест, разворотную площадку для общественного транспорта и шумозащитные экраны.
В Опалихе двухполосный путепровод свяжет старую и новую части микрорайона: улицы Мира и Ольховую. Он позволит беспрепятственно добираться до важных социальных объектов.
В декабре в Красногорске достроят подъезд к жилому кварталу «Пятницкие Луга». В апреле начнется строительство дублера Пятницкого шоссе, который будет проходить через Красногорск и Химки. Запустить движение по новой дороге планируют в 2026 году.
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