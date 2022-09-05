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Подмосковье

05 сентября 2022, 14:56

(обновлено: 05 сентября 2022, 16:08)

Сроки оплаты по госконтрактам сократились в Подмосковье

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Сроки оплаты по государственным и муниципальным контрактам сократились в Подмосковье. Теперь они составляют 2,5 рабочего дня. ОБ этом сообщили в Главном контрольном управлении региона.

Подмосковье заняло лидирующие позиции по цифровизации исполнения госконтрактов. Портал сделал их исполнение прозрачным и безопасным. С внедрением системы стало возможным сократить сроки оплаты до 2,5 рабочего дня.

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«Быстрая оплата по контрактам является лучшими инвестициями в бизнес, исключает кассовые разрывы у подрядчиков, повышает доверие бизнеса к контрактной системе», — отметили в ведомстве.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей в Подмосковье. Они стартовали 1 сентября.

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