Сроки доставки квитанций на оплату ЖКУ в феврале перенесут в Подольске

Сроки доставки квитанций за оплату ЖКХ в феврале перенесут на несколько дней в Подольске в Подмосковье. Об этом говорится в паблике «ВКонтакте» «Администрация г. о. Подольск».

В тесте поста уточняется, что квитанции будут разосланы примерно до 5 марта.

«В марте сроки доставки сдвигаются на несколько дней в связи с тем, что февраль — короткий месяц», — пояснили в сообщении.

Также местным жителям напомнили, что оплатить услуги ЖКХ без комиссии можно в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, в мобильном приложении центра или при помощи кнопки моментальной оплаты на главной странице сайта центра. Пенни будут начисляться с 31-го дня просрочки оплаты, добавили в посте.

«Своевременная оплата ЖКУ — оптимальный путь распределить финансовую нагрузку и избежать увеличения начислений», — подчеркнули авторы.