Подмосковье 15 августа 2023, 14:10 Срок приема документов в ординатуру МОНИКИ продлили до 25 августа МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

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Прием документов в ординатуру продлится в МОНИКИ имени Владимирского до 25 августа. Подать заявление и документы абитуриенты могут онлайн — на официальном сайте организации.

МОНИКИ проводит обучение в ординатуре по 43 специальностям. Будущие врачи будут участвовать в клинических обходах и операциях, а также самостоятельно вести пациентов.

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Подробнее об условиях поступления, необходимых документах и процедуре подачи заявления можно узнать на сайте института.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу. По его словам, в Подмосковье уже есть положительный опыт подобной практики в отдельно взятых городских округах. Этот опыт планируют применять на всей территории Московской области.

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