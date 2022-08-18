Срок получения градостроительных услуг в Подмосковье сократился в два раза

Инвесторы Подмосковья получили возможность вносить изменения в генеральный план в два раза быстрее, чем раньше. Услуга доступна на РПГУ.

Рассмотрение заявки происходит теперь всего за 17 рабочих дней (раньше это занимало до 39 рабочих дней). Результатом станет решение по учету или не учету предложений заявителя. Документ поступит в личный кабинет.

«Мы понимаем, что скорость предоставления градостроительных услуг особенно важна при реализации проектов, создающих новые рабочие места, а также социальных объектов. Оптимизация услуги стала возможной благодаря обновлению нормативной базы», — заявил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Услуга «Внесение изменений в генеральный план» предназначена для застройщиков Подмосковья, которые планируют реализацию, в том числе нежилых объектов, создающих новые рабочие места. В год за услугой обращаются около двух тысяч заявителей.

«На региональном портале доступно уже 249 онлайн-услуг. Мы постоянно дорабатываем их на основе обратной связи. Услуга „Внесение изменений в генеральный план“ стала еще удобнее: результат в личный кабинет теперь поступает быстрее, а список обязательных документов сокращен», — уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Правильно заполнить форму заявления и приложить все необходимые документы помогут «умные» сервисы. Подмосковье является одним из лидеров страны по цифровизации. Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что бумаге нет места в современной системе взаимодействия с государством, а переход на «цифру» способствует борьбе с коррупцией.