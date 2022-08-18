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    18 августа 2022, 10:31

    Срок получения градостроительных услуг в Подмосковье сократился в два раза

    Мария Мурашова

    Инвесторы Подмосковья получили возможность вносить изменения в генеральный план в два раза быстрее, чем раньше. Услуга доступна на РПГУ.

    Срок получения градостроительных услуг в Подмосковье сократился в два раза

    Рассмотрение заявки происходит теперь всего за 17 рабочих дней (раньше это занимало до 39 рабочих дней). Результатом станет решение по учету или не учету предложений заявителя. Документ поступит в личный кабинет.

    «Мы понимаем, что скорость предоставления градостроительных услуг особенно важна при реализации проектов, создающих новые рабочие места, а также социальных объектов. Оптимизация услуги стала возможной благодаря обновлению нормативной базы», — заявил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

    Услуга «Внесение изменений в генеральный план» предназначена для застройщиков Подмосковья, которые планируют реализацию, в том числе нежилых объектов, создающих новые рабочие места. В год за услугой обращаются около двух тысяч заявителей.

    «На региональном портале доступно уже 249 онлайн-услуг. Мы постоянно дорабатываем их на основе обратной связи. Услуга „Внесение изменений в генеральный план“ стала еще удобнее: результат в личный кабинет теперь поступает быстрее, а список обязательных документов сокращен», — уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

    Правильно заполнить форму заявления и приложить все необходимые документы помогут «умные» сервисы. Подмосковье является одним из лидеров страны по цифровизации. Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что бумаге нет места в современной системе взаимодействия с государством, а переход на «цифру» способствует борьбе с коррупцией.