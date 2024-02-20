Подмосковье 20 февраля 2024, 18:54 Срок подачи заявок на социальную ипотеку для учителей продлили в Электростали Источник фото: unsplash.com

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Прием заявок на получение социальной ипотеки для учителей городского округа Электросталь продлили до 15 марта. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В этом году в программе льготной ипотеки могут принять участие 53 педагога, проработавшие не менее десяти лет в образовательном учреждении и не имеющие собственного жилья.

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Программа социальной ипотеки позволяет купить собственную квартиру, выплачивая только проценты по кредиту. Основную часть стоимости жилья оплачивает регион.

«Программа также доступна для молодых учителей, до 35 лет, с педагогическим стажем в регионе не менее трех лет. Прием заявок стартует 4 марта», — рассказали в ведомстве.

Программа работает с 2016 года. Уже 575 педагогов получили сертификаты и приобрели собственное жилье в Подмосковье.

Документы можно подать по электронной почте: soc-ipoteka@asou-mo.ru или rodionovanva@mosreg.ru.

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