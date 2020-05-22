Срок подачи заявок на социальную ипотеку для педагогов Подмосковья продлили до 15 июня

Подачу заявок по программе «Социальная ипотека» продлили на месяц. Об этом сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Получить сертификат на приобретение жилья смогут 60 учителей и 20 молодых учителей — экспертная комиссия отберет лучших Ирина Каклюгина.

Она добавила, что за весь год сертификаты на жилье вручат 110 преподавателям. Документы примут, несмотря на пандемию, но в новом формате — дистанционно.

«Мы реализуем программу с 2016 года. Специалисты получают жилье, которое оплачивает область. И ежегодно мы расширяем возможности для участия в ней», — отметила Каклюгина.

Условия участия и способы передачи документов разместили на сайте министерства. Найти информацию можно будет, перейдя из раздела «Деятельность» в «Мероприятия». Затем понадобится выбрать категорию «Социальная ипотека».

Программа «Социальная ипотека»

Программа поддержки уникальных специалистов действует в регионе с 2016 года.

Подмосковье помогает с жильем врачам, ученым, педагогам и другим работникам. В этом году сертификаты по социальной ипотеке передадут 365 специалистам.

Это существенное подспорье при покупке квартиры. Участники программы «Социальная ипотека» оплатят только проценты, в то время как правительство погасит тело кредита. Ежемесячно на протяжении десяти лет всем работникам будут выплачивать компенсацию суммы основного долга.