Подмосковье 15 декабря 2023, 16:02 Срок передачи показаний счетчиков электроэнергии продлили в Подмосковье до 30 декабря Фото: unsplash.com

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Срока приема и передачи показаний приборов учета электроэнергии продлили в Московской области до 30 декабря. Об этом сообщили в министерстве энергетики со ссылкой на «Мосэнергосбыт».

Всех клиентов компании пригласили присоединиться к новогодней акции «Больше энергии в Новом году!». Стать участником можно, если выполнить некоторые условия. Пользователю следует с 15 по 30 декабря передать показания любым удобным способом и до 30 декабря оплатит сумму за декабрь и все задолженности, если они есть. Далее нужно подтвердить участие в акции, заполнив форму по ссылке.

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Выполнившие все условия станут участниками розыгрыша. Компания подарить около 300 призов. Победителей определит генератор случайных чисел 18 января в прямом эфире в сообществе «Мосэнергосбыт».

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