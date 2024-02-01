Важное 01 февраля 2024, 15:02 «Планируем распутать клубок». Андрей Воробьев — о строительстве обходной дороги в Малых Вяземах Андрей Воробьев: обход Малых Вязем в Подмосковье откроют в 2024 году Источник фото: «Автодор»

Читать 360tv в

Обходную дорогу вблизи деревни Малые Вяземы построят в 2024 году. Это одно из самых узких мест в районе ЦКАД в Подмосковье. Новая трасса облегчит проезд и в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре, Кубинке. Проект включает в себя тоннель, мост и путепроводы, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

После того как несколько лет назад открыли ЦКАД, большую долю грузовых машин удалось вывести за пределы центральных улиц в городах. Трафик на трассе — до 25 тысяч машин в сутки, особенно в разгар дачного сезона.

Реклама

«После открытия магистрали мы сделали анализ и послушали обращения наших жителей, увидев, что самое узкое место — это Вяземы. Здесь очень много светофоров, железная дорога, где в часы пик с интервалом в две-три, максимум пять минут проходят поезда, что делает пересечение железной дороги невозможным», — объяснил Андрей Воробьев.

Источник фото: «Автодор»

При поддержке президента строят комфортную обходную дорогу, которую сдадут в конце декабря 2024 года.

Это весьма дорогостоящий обход — 11 миллиардов рублей. Там находится пять инженерных сооружений: тоннель, мост, три эстакады. Андрей Воробьев

Строительство — на контроле вице-премьера Марата Хуснуллина. Новая дорога необходима в Малых Вяземах, поскольку там в том числе работает 30 промышленных предприятий. Трасса сократит время в пути для сотрудников.

«В районе Малых Вязем ситуация у ЦКАД непростая: два светофора, два перекрестка, железнодорожный переезд. При поддержке президента планируем распутать этот клубок к концу года», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Что еще изменится?

Благодаря обходной дороге движение на участке ЦКАД в районе Малых Вязем станет бессветофорным. Появится три путепровода: над железной дорогой Смоленского направления, через Ямскую улицу и Можайское шоссе.

Источник фото: «Автодор» Источник фото: «Автодор» Источник фото: «Автодор» Источник фото: «Автодор» Источник фото: «Автодор»

Построят мост через реку Большую Вяземку и тоннель в районе примыкания к северной части ЦКАД.

Новая четырехполосная развязка сократить время проезда до Малых Вязем примерно в 20 раз. Дорога займет пять минут вместо полутора или двух часов, отметил заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Константин Макиев.

Из Звенигорода до центра Одинцова удастся добираться за 30 минут, а до аэропорта Внуково — в пределах 40 минут. Кроме того, строительство развязок позволит разгрузить участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе. Константин Макиев

Андрей Воробьев поблагодарил «Автодор», подчеркнув важность партнерства. По словам губернатора, совместная работа двух сторон позволяет в максимально сжатые сроки реализовать масштабный проект.

Проект строительства

На дороге внедрят систему «Свободный поток», которая действует на ЦКАД. Оплата либо будет списываться с транспондера, либо производиться по факту проезда через сайт и приложение.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».