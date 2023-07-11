Подмосковье 11 июля 2023, 09:53 Срок оплаты по госконтрактам в Подмосковье сократился на 16% за год Главное контрольное управление Московской области

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Средний срок оплаты по госконтрактам в Московской области в июле составил два дня — это на 16% быстрее, чем год назад. Данные озвучили в Главном контрольном управлении Подмосковья.

Год назад средний срок оплаты по государственным контрактам в Подмосковье составлял 2,4 дня. За 12 месяцев этот показатель улучшен на 16% и теперь составляет ровно два рабочих дня.

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Сокращение сроков оплаты стало возможным благодаря цифровизации этапа исполнения контрактов и умным технологиям. Быстрый расчет по госконтрактам создает благоприятные условия для бизнеса, повышает доверие предпринимателей и подтверждает эффективные решения в системе государственного управления. Подмосковье является лидером в цифровизации этапа исполнения контрактов в России. С 2020 года благодаря технологиям срок выплат по госзакупкам сократился более чем в три раза.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко предложил тиражировать цифровые проекты Подмосковья в других регионах страны. Разработки в сферах ЖКХ, общения с жителями и строительства представил губернатор Андрей Воробьев.

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