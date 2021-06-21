Срок микрозайма для самозанятых в Московской области увеличили до 2 лет

Условия получения микрозаймов улучшили для самозанятых в Подмосковье с 1 июня. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«С начала лета Московский областной фонд микрофинансирования изменил условия оказания финансовой поддержки самозанятым предпринимателям. С одного года до двух лет увеличен максимальный срок займа. Кроме этого, пакет документов к заявке сокращен и ограничен копиями существующих у заявителя документов и информацией из личного кабинета системы „Мой налог“», — сказала министр.

Московский областной фонд микрофинансирования реализует программу предоставления займов самозанятым гражданам с начала 2021 года. Займы выдаются на осуществление предпринимательской деятельности в сумме до 500 тысяч рублей по ставке 4,5% годовых.

Заявку на получение микрозайма можно подать с использованием электронной подписи, в том числе через личный кабинет на цифровой платформе «Мой Бизнес».

По всем интересующим вопросам можно обратиться на горячую линию поддержки бизнеса 0150 или прочитать информацию на сайте Фонда микрофинансирования.