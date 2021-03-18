Срок хранения записей видеокамер системы «Безопасный регион» разрешили продлевать в Подмосковье

Жителям Московской области разрешат уточнить наличие видеокамер системы «Безопасный регион» на месте происшествия и при необходимости продлить срок хранения записи. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

«Камеры системы „Безопасный регион“ являются серьезным инструментом для правоохранительных органов в поимке преступников, также записи служат хорошей доказательной базой при разбирательстве в конкретных нарушениях», — объяснил он.

Продлить срок хранения записи возможно по телефону: 8 (498) 602-00-01. После этого нужно обратиться в полицию для приобщения данных к материалам дела, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Система видеонаблюдения «Безопасный регион» включает в себя более 62 тысяч камер на территории муниципальных образований Подмосковья. Видеонаблюдение установлено на социальных и коммерческих объектах, объектах транспортной инфраструктуры, в местах массового скопления людей, парках, скверах, крупных дорожных развязках, перекрестках, пешеходных переходах, во дворах многоквартирных домов.

С начала 2021 года поступило более 150 заявок о продлении срока хранения записей камер системы «Безопасный регион». Любой человек имеет право подать заявление в полицию о приобщении записи к материалам дела. По большей части люди просят продлить видеоматериалы спорных ДТП.