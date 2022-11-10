Подмосковье 10 ноября 2022, 13:32 Срок действия налоговых каникул увеличат для предпринимателей Подмосковья

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Налоговые каникулы для предпринимателей продлят в Подмосковье. Это необходимо для поддержки бизнеса, рассказала глава Министерства экономики и финансов Наталия Масленкина.

Действие нулевых ставок по упрощенной системе налогообложения и по патентной системе налогообложения для новых предпринимателей в социальной, бытовой, производственной и научной сферах продлили до 2025 года.

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Кроме того, до 2025 года будет действовать пониженная налоговая ставка по упрощенной системе налогообложения «доходы минус расходы». Это 10% для 65 видов деятельности.

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Наталия Масленкина добавила, что регион постоянно отслеживает экономическую ситуацию и реагирует на ее изменения при помощи введения новых и корректировки действующих мер поддержки.

«Разработка мер поддержки бизнеса происходит взвешенно, мы берем в расчет факторы соответствия целям и задачам социально-экономического развития региона и востребованности действующих налоговых льгот у бизнеса», — отметила она.

Глава министерства добавила, что такой подход позволяет создать максимально эффективные меры поддержки предпринимателей.