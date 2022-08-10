Срок аренды областного имущества в Подмосковье увеличили до 25 лет

Срок передачи в аренду объектов недвижимости Московской области, находящейся в неудовлетворительном состоянии, увеличили более чем в два раза. Теперь этот срок составляет не десять, а 25 лет.

Такое решение было принято депутатами на внеочередном заседании Мособлдумы.

«Такое решение принято по запросам наших арендаторов, которые готовы взять в аренду областное имущество в неудовлетворительном состоянии, вложиться в ремонт или реставрацию, но на больший срок, так как в этом случае увеличивается и срок окупаемости», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Как отметила глава ведомства, нововведения позволят принимать решение о передаче в аренду таких объектов Министерству областного имущества. Договор аренды будут заключать по результатам торгов.

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