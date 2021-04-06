Срок аккредитации спортивных федераций сократили до 35 дней в Подмосковье

Услугу по аккредитации спортивных федераций начали оказывать быстрее в Подмосковье. Сроки ее получения сократили с 90 календарных до 35 рабочих дней.

Услугу предоставляют в офисах «Мои документы». Это отметил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Этот статус позволяет организациям проводить региональные мероприятия, разрабатывать и утверждать регламент, выбирать победителей турниров, использовать символику сборных Максим Рымар.

Для аккредитации спортивной организации необходимо подать заявку в любом из 126 подмосковных МФЦ.

«Благодаря переводу организационных процессов в „цифру“ получить аккредитацию теперь можно почти в два раза быстрее», — подчеркнул Рымар.

Список необходимых документов доступен по ссылке. Услугу предоставляют бесплатно.