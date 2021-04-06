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    06 апреля 2021, 11:03

    Срок аккредитации спортивных федераций сократили до 35 дней в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Услугу по аккредитации спортивных федераций начали оказывать быстрее в Подмосковье. Сроки ее получения сократили с 90 календарных до 35 рабочих дней.

    Срок аккредитации спортивных федераций сократили до 35 дней в Подмосковье | Изображение 1

    Услугу предоставляют в офисах «Мои документы». Это отметил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

    Этот статус позволяет организациям проводить региональные мероприятия, разрабатывать и утверждать регламент, выбирать победителей турниров, использовать символику сборных

    Максим Рымар.

    Для аккредитации спортивной организации необходимо подать заявку в любом из 126 подмосковных МФЦ.

    Срок аккредитации спортивных федераций сократили до 35 дней в Подмосковье | Изображение 2

    «Благодаря переводу организационных процессов в „цифру“ получить аккредитацию теперь можно почти в два раза быстрее», — подчеркнул Рымар.

    Список необходимых документов доступен по ссылке. Услугу предоставляют бесплатно.