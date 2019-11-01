Срочный вызов. Кому из экстренных служб чаще звонят жители Подмосковья

Основным способом вызова экстренных служб в Московской области являются телефонные звонки — именно на них приходится порядка 90% всех обращений жителей. Об этом сообщили в пресс-службе системы-112 Московской области

Ежедневно операторы обрабатывают более 21 тысячи вызовов. Чаще всего на номер 112 звонят, чтобы вызвать скорую помощь. На втором месте — обращения в правоохранительные органы (полиция, ГИБДД), на третьем — пожарные, на четвертом — служба газа.

Позвонить на номер 112 можно не только со стационарного телефона или таксофона, но и с мобильного — даже если на балансе нет средств или отсутствует сим-карта.

Кроме того, для обращения можно отправить СМС, воспользоваться мобильным приложением, а также использовать Skype или оборудование системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Система-112 Подмосковья — самая масштабная в России. К ее работе привлечены более 3,5 тысячи специалистов. В работе используется современное программное обеспечение, а технологические решения не имеют аналогов в мире. Благодаря им значительно снизилось время реагирования на обращения при чрезвычайных ситуациях.