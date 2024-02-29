Подмосковье 29 февраля 2024, 19:51 Срочные услуги по соцпомощи в Подмосковье стали бесплатными Unsplash

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Ежегодно в Подмосковье более 200 тысяч граждан получают срочные услуги, которые теперь могут абсолютно бесплатно оказать каждому жителю региона. Эта неотложная социальная помощь, предоставляемая людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Представители министерства социального развития Подмосковья сообщили, что помощь включает в себя различные виды поддержки, такие как бесплатное питание, одежда и обувь, временное жилье.

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Для получения срочной помощи можно подать заявление на региональном портале госуслуг, перейдя в раздел «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Далее следует выбрать услугу «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании», а в разделе «Цель обращения» можно найти соответствующий пункт — «Срочные социальные услуги».

При этом в ведомстве подчеркнули, что помощь будет предоставлена в течение одного рабочего дня.

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