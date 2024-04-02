Подмосковье 02 апреля 2024, 19:25 Срочники из Мытищ не будут служить в зоне СВО и новых регионах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Призывников из Мытищ не направят служить в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области и в зону СВО. Такое решение озвучили на расширенном заседании призывной комиссии, посвященном старту весеннего призыва на военную службу в Российской Федерации.

Согласно указу президента России Владимира Путина, призывная кампания началась первого апреля и продлится до 15 июля текущего года.

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Отправка срочников в воинские части начнется с 15 апреля, при этом все призывники будут направлены для прохождения военной службы на территории России. Срок службы по призыву остается неизменным и составляет 12 месяцев.

Представители призывной комиссии подчеркнули, что на протяжении всего процесса о здоровье и безопасности будущих солдат позаботятся власти.

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