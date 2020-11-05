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    05 ноября 2020, 20:53

    Средства защиты «Иван Маск» начали выпускать в Солнечногорске

    Анастасия Максимовских, Елена Любимова

    Солнечногорские кондитеры на собственные космические ракеты пока не замахнулись. Зато начали выпускать маски с необычным названием — «Иван Маск». Так фабрика решила помочь местным жителям во время пандемии.
    Средства защиты «Иван Маск» начали выпускать в Солнечногорске

    «Иван — распространенное русское имя. Также мы рассчитываем, что наши маски тоже будут пользоваться спросом, как и ракеты Илона Маска. Они такие же надежные. Защищают на 100 процентов», — сказал учредитель шоколадной фабрики Анатолий Изотов.

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    Источник фото: телеканал «360»

    Пока маски — только белые, но скоро «Иван Маск» будет всех оттенков радуги — от красного до фиолетового. Еще и дизайнерскую коллекцию запустят — с логотипом округа.

    https://360tv.ru/media/uploads/article_images/2020/11/78014_2020-11-05_21.07.51.jpg
    Источник фото: телеканал «360»

    Сейчас предприятие выпускает миллион масок в месяц. Скорость производства впечатляет — одну маску здесь делают за одну секунду.

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    Источник фото: телеканал «360»

    На основном производстве тоже появились новинки — здесь начали изготавливать витаминизированный шоколад для детского питания.

    Глава Солнечногорска Владимир Слепцов осмотрел все производство, ему представили уникальное оборудование.

    «Такой машины в России ни у кого нет. Она позволяет делать начинки достаточно вкусные, для тортов, пирожных. Позволяет качество контролировать. Такая маленькая штука 140 тысяч евро стоит», — рассказал учредитель фабрики Анатолий Изотов.

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    Источник фото: телеканал «360»

    Для запуска кондитерского производства тут закупили три новых линии. Теперь шоколад с бадами появится на полках известной сети магазинов. В планах — продавать его и в школах Солнечногорска. Останавливаться в освоении новых технологий тут не планируют — в 2021-м фабрика хочет приобрести новую капельную линию по подаче шоколада.