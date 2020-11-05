Средства защиты «Иван Маск» начали выпускать в Солнечногорске

«Иван — распространенное русское имя. Также мы рассчитываем, что наши маски тоже будут пользоваться спросом, как и ракеты Илона Маска. Они такие же надежные. Защищают на 100 процентов», — сказал учредитель шоколадной фабрики Анатолий Изотов.

Источник фото: телеканал «360»

Пока маски — только белые, но скоро «Иван Маск» будет всех оттенков радуги — от красного до фиолетового. Еще и дизайнерскую коллекцию запустят — с логотипом округа.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас предприятие выпускает миллион масок в месяц. Скорость производства впечатляет — одну маску здесь делают за одну секунду.

Источник фото: телеканал «360»

На основном производстве тоже появились новинки — здесь начали изготавливать витаминизированный шоколад для детского питания.

Глава Солнечногорска Владимир Слепцов осмотрел все производство, ему представили уникальное оборудование.

«Такой машины в России ни у кого нет. Она позволяет делать начинки достаточно вкусные, для тортов, пирожных. Позволяет качество контролировать. Такая маленькая штука 140 тысяч евро стоит», — рассказал учредитель фабрики Анатолий Изотов.

Источник фото: телеканал «360»

Для запуска кондитерского производства тут закупили три новых линии. Теперь шоколад с бадами появится на полках известной сети магазинов. В планах — продавать его и в школах Солнечногорска. Останавливаться в освоении новых технологий тут не планируют — в 2021-м фабрика хочет приобрести новую капельную линию по подаче шоколада.