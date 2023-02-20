Подмосковье 20 февраля 2023, 15:21 Средства с благотворительной ярмарки в Раменском направят в поддержку бойцов СВО

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Средства от прошедшей на Сретенском балу ярмарки в Раменском направят на нужды участников СВО. Мероприятие организовал местный комитет по делам молодежи и спорта по просьбе Первого Раменского Сретения.

«Такая традиция есть в церкви — отмечать Сретение Господне, этот праздник еще называется Днем православной молодежи. В рамках этого празднования как раз и организуются такие молодежные сретенские балы», — сообщил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы села Карпово Андрей Булгаков.

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По его словам, подобное мероприятие проводится в округе второй раз. Его организовали на базе дома культуры «Сатурн». На балу побывали глава Раменского Виктор Неволин и его заместитель Ольга Егорова.

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Гости бала смогли насладиться музыкой, пообщаться, а также написать письма на фронт и отправить их керамическими треугольниками или в стильных «старых» конвертах.

Девушка в костюме санитарки и парень, одетый солдатом в стиле XIX века, рассказывали о вехах истории России, о событиях войны 1812 года, о героях и святых.

«Сегодняшний бал является благотворительным. Мы говорим о том, что все желающие, которые пришли на этот бал, могут внести свой важный вклад в сбор гуманитарной помощи, которая будет направлена для воинов», — сообщила начальник отдела молодежной политики комитета по спорту и молодежной политике Раменского и координатор бала Мария Борисова.

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