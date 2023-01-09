Подмосковье 09 января 2023, 10:54 Средства с благотворительной ярмарки в Чехове отправят мобилизованным в зону СВО

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Благотворительная ярмарка изделий руной работы прошла в Чехове 8 января. Товары изготовили прихожане храмов округа и другие неравнодушные жители.

Ранее деньги, вырученные с рождественских ярмарок, направлялись на восстановление храма в деревне Хлевино, рассказала волонтер Ангелина Миролаева. В этом году было принято решение передать их бойцам в зону СВО.

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«Храм наш восстанавливался, и нужно было собирать деньги, тогда и родилась идея. Но сейчас время для всех непростое, храм наш до сих пор в стадии восстановления, но нашим настоятелем было принято решение, что теперь все деньги с ярмарок мы отправляем нашим защитникам в зону СВО», — рассказала она.

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Изделия, представленные на ярмарке, были без ценников — каждый мог внести посильное пожертвование за понравившуюся вещь. На вырученные средства закупят то, что нужно для военнослужащих, чтобы обеспечить победу.

Преподаватель и завуч воскресной школы Предтеченского храма Чехова Лариса Утилина рассказала, что народ помогал армии во все времена, ведь на передовой находятся родственники каждого из нас — сыновья, отцы и мужья.

«Я выбрала на ярмарке Рождественского Ангела-Хранителя, чтобы он нам напоминал об этом, охранял всех своими крыльями всю армию, закрыл от всех врагов, и чтобы Божья Матерь сделала Покров над ними, чтобы они победили и пришли с победой целыми и невредимыми», — рассказала она.

Ранее губернатора Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Новым годом и пожелал здоровья и благополучия, а также мира и победы.