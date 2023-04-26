Подмосковье 26 апреля 2023, 13:16 Средства от сбора вторсырья в Истре направят на реабилитацию ребенка с ДЦП

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Жители Истры собирают вторсырье для помощи ребенку с ДЦП. Вырученные средства направят на покупку вертикализатора, который позволит мальчику стоять и научиться ходить.

Антон Поздняков уже 10 лет живет с диагнозом ДЦП, мальчик до сих пор не может самостоятельно ходить. Для того ему необходим дорогостоящий вертикализатор. Чтобы купить оборудование, волонтеры организовали благотворительный сбор вторсырья.

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«Сейчас в России нет таких вертикализаторов, и мы будем заказывать его из Германии. Мы нашли человека, который готов его найти, доставить. Когда будет собрана вся сумма, мы будем заказывать», — сказала руководитель проекта «Макулатура в жизнь» Анна Баронахина.

Жители Истры приносят пластик, текстиль, технику, макулатуру в экобоксы и сообщают приемщику, что это для ребенка. После взвешивания вторсырья средства за него сразу перечисляются на расчетный счет для Антона.

Килограмм пищевого пластика стоит 10 рублей, килограмм пластиковых флаконов из-под химии — восемь рублей, текстиля — три рубля. Суммы кажутся смешными, но это эффективный способ сбора средств на благотворительность.

«Мы закрыли уже ни один сбор. Мы закупали и вертикализаторы, и коляски и оплачивали реабилитации детям. На самом деле это очень действенно», — отметила Анна Баронахина.

Сбор для мальчика открыли в марте. За это время удалось собрать уже 50 тысяч рублей из необходимых 176 тысяч.

Чтобы помочь, можно сдать вторсырье в экобокс в Дедовске или на выездной акции волонтеров в Истре. Подробнее об этом можно узнать в Telegram-канале фонда «Макулатура в жизнь»

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