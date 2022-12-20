Подмосковье 20 декабря 2022, 12:21 Средства от индексации тарифов ЖКУ в Подмосковье направят на ремонт коммунальной инфраструктуры

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Председатель Комитета по ценам и тарифам Подмосковья Ирина Доркина рассказала об изменениях стоимости жилищно-коммунальных услуг в регионе в 2022 году и планах на 2023 год. Дополнительные средства, полученные при декабрьской индексации тарифов, направят на ремонты коммунальной инфраструктуры.

Тарифы на ЖКУ заморозили на 1,5 года после декабрьской индексации. Рост цен за тепло, воду и свет в Подмосковье составил 8,3% — это ниже текущей инфляции (13,9%) и меньше, чем в среднем по России. При этом количество округов с высокой коммунальной платой в регионе сократилось в три раза с 2019 года. Плата за ЖКУ здесь растет самыми низкими темпами.

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По настоянию Комитета, из тарифов на 2023 год исключены экономически необоснованные средства порядка 0,9 миллиарда рублей. Для жителей открыта горячая линия компаний «Мосэнергосбыт» и «МособлЕИРЦ», где помогут правильно настроить тариф, чтобы меньше платить за электроэнергию.

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В 2023 году в Подмосковье будут сохранены скидки для жителей сельской местности на уровне 30% и 25% — для тех, у кого дома электрическая плита. Все социальные льготы тоже остаются. Ими пользуются около 30% населения региона.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе обеспечили максимальную прозрачность и информирование по вопросам тарифов за ЖКУ.

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