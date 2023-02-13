Подмосковье 13 февраля 2023, 18:27 Средства от экопроекта «Добрый пластик» направят на реабилитацию 11-летнего жителя Щелкова

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Благотворительный фонд «География добра» и участники «Молодой гвардии» продолжают реализовывать проект «Добрый пластик». Все желающие могут присоединиться к акции и сдать крышечки от бутылок. Вырученные от утилизированного пластика средства направляют на покупку инвалидных колясок и другой техники, необходимой для реабилитации детей.

В этот раз деньги, вырученные с переработки крышек, пойдут на помощь 11-летнему жителю Щелкова Даниилу Симонову. Мальчик нуждается в дорогостоящей реабилитации.

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«В Щелкове очень активно ведется экопропаганда. Много детей принимают участие. Основную деятельность ведет центр „Романтик“», — сообщила депутат Совета депутатов Щелкова Марина Баева.

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Пластиковые крышечки можно передать на специальные пункты приема или кураторам, которые отвечают за их сбор и доставку в перерабатывающих завод.

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