Средняя зарплата в Подмосковье достигла 67 тысяч рублей в начале года

Среднемесячная зарплата жителей Подмосковья в январе–апреле достигла 67 тысяч рублей. Это на 12,7% выше, чем год назад, сообщила министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина.

По ее словам, бизнес и производство в Подмосковье продолжают развиваться, несмотря на санкции. За первые пять месяцев 2022 года основные отрасли экономики не только не упали, но и показали положительную динамику.

Она отметила, что подмосковная промышленность в сравнении с тем же периодом в прошлом году возросла сразу на 5,9%. отгруженных промышленных товаров в январе–мае составил 1,8 трлн рублей. По этому показателю Московская область заняла 5-е место среди субъектов РФ.

Возрос также объем строительных работ относительно прошлого года. Подмосковье по этому критерию находится на втором месте в общероссийском рейтинге, сразу же после Москвы. Положительная динамика коснулась строительства жилых и нежилых домов, мостов и тоннелей, а

В январе–мае сохранил рост объем платных услуг, оказанных населению, — +9,6% до 288,9 миллиардов рублей. Серьезный рост также показан по транспортным услугам (27,8%), услугам гостиниц (на 13,9%) и медицинским услугам (на 12,9%).

В среднем в Подмосковье жители зарабатывают 67 тысяч рублей в месяц. Этот показатель тоже больше чем на 10% выше уровня аналогичного периода прошлого года. По состоянию на конец мая 2022 года, уровень регистрируемой безработицы в регионе оказался крайне низким, он составил 0,53% от численности рабочей силы.