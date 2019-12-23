Средняя зарплата в Подмосковье выросла почти на 7 процентов

Средняя зарплата в Московской области в этом году выросла на 6,8% по сравнению с прошлым годом. Этого удалось достичь благодаря росту промышленного производства по отношению к 2018 году на 112,6%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и инновация Московской области.

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в период с января по октябрь этого года увеличилась на 6,8% по сравнению с прошлым годом. Сейчас она составляет 54 тысячи рублей.

«Ежегодно в Московской области создается порядка 60 тысяч рабочих мест. Растущая экономика позволяет нам вкладывать в развитие социальной инфраструктуры. Нам важно не просто полностью обеспечить население социальными услугами, но и предоставить качественные услуги. К примеру, область находится на втором месте в РФ по конкурентоспособности выпускников. Это в свою очередь обеспечивает высококвалифицированные кадры для потребностей растущей экономики области», — отметила Елена Мухтиярова, министр экономики и финансов Подмосковья.

Рост экономики наблюдается в ряде сфер производства. Так, производство обрабатывающих отраслей выросло на 12, 9%. Самый большой рост мы видим в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (рост в 2,1 раза); компьютеров, электронных и оптических приборов (рост в 1,7 раза); автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (рост на 32,7%); кожи и изделий из кожи (рост на 32,2%); химических веществ и химических продуктов (рост на 28,9%).

Динамично развивается и сфера розничной торговли. Оборот розничной торговли вырос на 4,6% с прошлого года. Он составил 2 319,6 миллиарда рублей.

Министр также отметила, что растут и объемы инвестиций в Подмосковье. За девять месяцев инвесторы вложили в экономику Московской области 659 миллиардов рублей, темп прироста здесь равен 13,1%. По итогам 2019 года объем инвестиций ожидается около одного триллиона рублей. (111, 8%).

«В нашем регионе делается очень много для того, чтобы инвесторам было удобно и выгодно начинать и развивать свой бизнес у нас. В Подмосковье действует целый комплекс мер поддержки бизнеса. Налоговыми льготами могут воспользоваться резиденты особых экономических зон, а также организации, вкладывающие средства в модернизацию или новое строительство», — уточнила Елена Мухтиярова.

Она добавила, что льготными условиями налогообложения пользуются и специальные инвестиционные контракты и региональные инвестиционные проекты.

«В 2019 году для ряда видов экономической деятельности начал действовать инвестиционный налоговый вычет, который позволяет снизить налог на прибыль до 10% на сумму, соразмерную вложениям в основные фонды. Мы содействуем работе инвесторов крупного и малого бизнеса, которые выстраивают с областью долгосрочные отношения, развивают проекты, рассчитанные на комплексное развитие территорий, создание для граждан нового качества жизни и бизнеса», — заключила Мухтиярова.