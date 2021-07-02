Средний рост тарифов на вывоз мусора в Подмосковье составил 3%

Впервые за 2,5 года в Подмосковье изменились тарифы на услуги региональных операторов по вывозу отходов. Средний рост составил всего 3% и не превысил уровень инфляции.

При этом Подмосковье полностью перешло на экологичную утилизацию мусора, уже закрыв все полигоны. Это отметили в областном комитете по ценам и тарифам.

Все льготы удалось сохранить на прежнем уровне. Например, неработающие пенсионеры могут получить компенсации от 30 до 100% расходов.

Некоторые категории жителей получают льготы и субсидии при оплате услуг в сфере ЖКХ. Доступна и дополнительная скидка 20% за раздельный сбор отходов.

Эффективность мусорной реформы

Решение о том, что региону необходима мусорная реформа, еще в 2018 году принял губернатор Андрей Воробьев.

Подмосковье уже назвали российским лидером по темпам и качеству ее проведения.

Каждый год Подмосковье отправляет на переработку порядка 7,5 миллиона тонн коммунальных отходов.

За период мусорной реформы в области закрыли уже все 39 мусорных полигонов, построили 10 комплексов переработки.

Количество контейнерных площадок увеличили с 10,3 до 62,1 тысячи. В Подмосковье установили свыше 151 тысячи новых баков, из которых не менее 27 тысяч синих — для раздельных отходов.

Теперь 100% мусора проходит глубокую обработку. Запустили и уникальную программу «Мегабак» для раздельного сбора мусора на 45 площадках.