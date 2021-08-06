Средний пруд во Власихе очистили от мусора

На среднем озере во Власихе прошел экосубботник. В нем приняли участие более ста местных жителей. Среди них — депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков, вице-президент Торгово-промышленной палаты Игорь Шаповалов, заслуженный артист РФ Денис Майданов, представители Общественной палаты, волонтеры и другие активные жители.

Водоемы во Власихе расчищают в рамках губернаторской программы «Сто прудов и озер». Ранее расчистили русло реки Закза и прибрежную зону. То же самое сделали на Среднем пруду.

Источник фото: телеканал «360»

Заслуженный артист России Денис Майданов поделился, что помнит такие субботники по своему советскому детству.

«Субботник — это всегда был праздник для всей семьи, для многих коллективов — собирались и всенародно свои места обитания, свои предприятия, свои дворы приводили в порядок. И я очень рад, что спустя многие-многие годы мы вновь возвращаемся к этому», — сказал заслуженный артист России Денис Майданов.

Источник фото: телеканал «360»

По итогам субботника вывезли более 50 кубометров древесины, мусора и листвы. Всего очистили более 15 тысяч квадратных метров территории.

Источник фото: телеканал «360»

Когда завершатся все этапы очистки водоемов, администрация планирует приступить к решению вопроса по благоустройству этой территории, чтобы соединить первый пруд со вторым беговыми дорожками и пешеходными зонами.