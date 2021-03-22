Средние зарплаты по популярным профессиям назвали в Подмосковье

Подмосковные работодатели назвали средние зарплаты по востребованным профессиям. Среди них, например, продавец, бухгалтер, водитель. Суммы варьируются от 26 до 32 тысяч рублей.

Об этом РИАМО сообщили в Министерстве социального развития Московской области. Уточняется, что сейчас работодатели готовы платить продавцам в среднем 26–28 тысяч рублей, бухгалтерам — 29, а водителям — 32.

Должность менеджера оказалась одной из наиболее популярных у жителей Подмосковья. В среднем на этой позиции платят по 38 314 рублей.

Следом идет профессия бухгалтера — на этой должности можно получать по 29 050 рублей. Кассирам готовы платить около 28 857 рублей, а администраторам — 29 288.

Продавцы непродовольственных товаров могут рассчитывать на зарплату 26 330 рублей, продавцы широкого профиля — 28 076.

Водители автомобилей после трудоустройства могут получать по 32 587 рублей, кладовщики — 32 684, уборщики — 18 387. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Сейчас на учете в центрах занятости в качестве безработных состоят свыше 113 тысяч жителей Подмосковья Ирина Фаевская.

При этом 37,5 тысячи безработных получают пособия. Кроме того, по словам Фаевской, в Подмосковье открыто 52 тысячи свободных вакансий.