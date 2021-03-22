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    22 марта 2021, 11:38

    Средние зарплаты по популярным профессиям назвали в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Подмосковные работодатели назвали средние зарплаты по востребованным профессиям. Среди них, например, продавец, бухгалтер, водитель. Суммы варьируются от 26 до 32 тысяч рублей.

    Средние зарплаты по популярным профессиям назвали в Подмосковье | Изображение 1

    Об этом РИАМО сообщили в Министерстве социального развития Московской области. Уточняется, что сейчас работодатели готовы платить продавцам в среднем 26–28 тысяч рублей, бухгалтерам — 29, а водителям — 32.

    Должность менеджера оказалась одной из наиболее популярных у жителей Подмосковья. В среднем на этой позиции платят по 38 314 рублей.

    Следом идет профессия бухгалтера — на этой должности можно получать по 29 050 рублей. Кассирам готовы платить около 28 857 рублей, а администраторам — 29 288.

    Продавцы непродовольственных товаров могут рассчитывать на зарплату 26 330 рублей, продавцы широкого профиля — 28 076.

    Водители автомобилей после трудоустройства могут получать по 32 587 рублей, кладовщики — 32 684, уборщики — 18 387. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

    Сейчас на учете в центрах занятости в качестве безработных состоят свыше 113 тысяч жителей Подмосковья

    Ирина Фаевская.

    При этом 37,5 тысячи безработных получают пособия. Кроме того, по словам Фаевской, в Подмосковье открыто 52 тысячи свободных вакансий.