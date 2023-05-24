Подмосковье 24 мая 2023, 10:37 Средние сроки оплаты по госконтрактам сократились в Подмосковье Unsplash

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Предприниматели стали на 12% быстрее получать оплату за выполненные контракты в Подмосковье. Об этом сообщили в Главном контрольном управлении Московской области.

По данным на 22 мая 2023 года, средний срок оплаты по контрактам в Московской области составил 2,1 рабочего дня. За год период сократился на 12%, что стало возможным благодаря системной работе по цифровизации этапа исполнения договоров — в систему внедрены сервисы автоматизированного контроля выплат. Разработанные в Подмосковье технологии позволили предпринимателям в три раза быстрее, чем в 2020 году, получать деньги за выполненные работы. Это стимулирует бизнес и повышает доверие к контрактной системе.

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Поддержка предпринимателей занимает одно из главных мест в работе правительства Московской области. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.