Подмосковье 29 декабря 2022, 12:31 Среднемесячная зарплата в Подмосковье за 11 месяцев увеличилась на 10%

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Итоги социально-экономического развития за 11 месяцев подвели в Подмосковье. Министр экономики и финансов Наталия Масленкина рассказала о ситуации на рынке.

Среднемесячная зарплата в Московской области за январь-октябрь 2022 года увеличилась на 10,4%, почти до 68 тысяч рублей. Кроме того, число безработных снизилось на 5,5% по сравнению с показателями 2021 года.

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За 11 месяцев инвестиции в основной капитал достигли 784 миллиардов рублей. Наибольший объем инвестиций пришелся на машины и оборудование, здания и сооружения, а также расходы на улучшение земель.

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Объем работ по строительству вырос до 602,2 миллиарда рублей, показав прирост 18,3% относительно аналогичного периода 2021 года. В январе-ноябре 2022 года объем вводимого в действие жилья за счет всех источников финансирования составил 13,2 миллиона квадратных метров с ростом на 51,4%.

Показатели в транспортной сфере также выросли в текущем году. Грузооборот автомобильного транспорта организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, превысил 9,4 миллиарда тонно-километров, что на 8,3% больше, чем в январе-ноябре 2021 года. Число перевезенных пассажиров выросло по сравнению с 2021 годом на 7,8%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Подмосковья ушла в плюс в 2022 году, так как в условиях санкционного давления область максимально мобилизовала данную сферу.

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