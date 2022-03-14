Банки подготовили три кредитные программы для малого и среднего бизнеса Подмосковья

Представители малого и среднего бизнеса Подмосковья могут воспользоваться новыми кредитными программами для получения дополнительных средств на работу или рефинансирования уже взятых займов. Об этом на совещании рассказала заместитель председателя правительства региона — министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день займы в банках на работу получили 10,8 тысячи представителей малого и среднего бизнеса. Для того, чтобы сохранить предпринимателям доступ к заемному капиталу, банки разработали три новые программы.

Первой программой могут воспользоваться предприниматели из 28 отраслей. Для них предусмотрены кредиты по ставке 8,5% годовых. Деньги можно направить на развитие своего дела или рефинансирование ранее выданных займов.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы знаем, что на сегодняшний момент в банки уже обратились наши предприниматели, чтобы этой кредитной программой воспользоваться», — подчеркнула Екатерина Зиновьева.

Вторая программа начнет действовать с 16 марта. Банки начнут выдавать займы компаниям малого и среднего бизнеса, которые предприниматели смогут пустить в оборот.

Источник фото: телеканал «360»

«Предприниматели смогут получать льготные кредиты под ставку 15%, если вы малое предприятие, и 13,5% — если средний бизнес», — пояснила заместитель председателя правительства Подмосковья.

Она добавила, что максимальная сумма одного кредита для малого предприятия составит 300 миллионов рублей, для среднего — один миллиард рублей. Федеральное правительство направило на эти цели 340 миллиардов рублей.

Третья программа рассчитана на создание инвестиционных проектов. По ставкам 13,5% годовых для средних компаний и 15% — для малых компаний банки могут выдать займы на создание новых направлений бизнеса. Максимальная сумма кредита составит один миллиард рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Это только часть мер поддержки, которые получат представители малого и среднего бизнеса в Московской области. С сегодняшнего дня предприниматели могут воспользоваться отсрочкой погашения ранее взятых займов, если выручка за последний месяц снизилась на 30%. Срок кредитных каникул продлится до шести месяцев.

Кроме того, Подмосковье привлечет новые компании, реализующие инвестиционные проекты по импортозамещению. Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, такие фирмы смогут взять в аренду площадки сроком на три года за один рубль.