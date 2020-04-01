В Московской области сегодня 134 заболевших, из которых 76 — на стационарном лечении. Выписали уже 17 человек.

Умерли двое с подтвержденным у них коронавирусом. Первой скончалась 65-летняя пенсионерка, которая страдала сахарным диабетом. У нее были также и сердечно-сосудистые нарушения. При поступлении в больницу обнаружили уже двухстороннюю пневмонию. В прошлом году она перенесла инфаркт. А 1 апреля погиб 59-летний мужчина. У него были хронические болезни и пневмония.

Главный внештатный специалист регионального Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шилкина рассказала «360», что оба пациента затянули с вызовом скорой помощи. Они пытались вылечиться дома.

К сожалению, они поздно обратились к врачам, долго были дома и самостоятельно принимали препараты. Они считали, что этого достаточно для лечения Ирина Шилкина.

Сопутствующие тяжелые болезни, в частности артериальная гипертензия, а также хроническая почечная недостаточность, осложнили болезнь.

Шилкина подчеркнула, что режим самоизоляции способствует замедлению вспышки коронавируса. Сегодня, по ее словам, это должно быть основной целью. Однако ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.

Из 76 человек, которые сегодня находятся на стационарном лечении, 23 лежат с пневмонией. Из них четыре — в тяжелом состоянии, восемь — в среднем и 11 — в удовлетворительном.

При первых признаках заражения обязательно нужно сразу обратиться к врачу по телефону 112. Кроме того, в Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8 (800) 550-50-30. Вся информация о ситуации в области доступна на официальном сайте.