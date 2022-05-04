«Сразу рванули с ребятами». Мужчины из Ногинска рассказали, как спасли выпавших из окна детей

Дмитрий Куликов был одним из тех, кто увидел детей в окне и тут же побежал спасать.

«Я приехал по делам на улицу Дмитрия Михайлова. Заказ надо было отдать. Вышел из машины, голову наверх — а там ребенок висит. Естественно, рванули с ребятами-армянами, но поймать не успели. Подлетел, осмотрел, переломов нет. До приезда скорой помощи успокоил, разговорил его. Он мне и сказал, что папа ушел в магазин», — сообщил Дмитрий.

Соседи стали собираться на месте происшествия и вызвали скорую.

«Голову вверх — а там второй малыш висит. Все кричали: „Лезь назад!“ Но это малыш, разве поймет что? Старшего прижал к себе и отошел, а ребята уже второго ловили на себя, так как тяжело было поймать», — рассказал Дмитрий Куликов.

Он также сообщил, что второй ребенок ударился о кондиционер, когда падал. Его поймали и положили под него теплые вещи, укрыли. Скорая приехала быстро, буквально через пять минут.

«Я отдал старшего им в руки, второго они забрали сами уже», — рассказал Дмитрий.

Он отметил также, что, когда отец детей вернулся из магазина, он оперативно собрал все документы и успел выбежать как раз к отъезду скорой помощи в Центральную районную больницу Ногинска.

В этом видео о случившемся рассказывает житель Ногинска Александр Сизов.

Нарек Авдалян поделился тем, как спасали детей.