Сразу 4 станции водозаборных узлов открыли в Воскресенском округе

В городском округе Воскресенск, вблизи города Белоозерский, открылось сразу четыре станции ВЗУ. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Земли, на которых располагается Воскресенск, обогащены железом и прочими примесями. Именно этот фактор и сказывается на качестве питьевой воды. Для решения проблемы строятся и модернизируются станции водозаборных узлов, на которых идет очистка воды от всего лишнего до строгого соответствия нормам. Согласно нормам СанПин, допустимое содержание железа в питьевой воде составляет 0,3 миллиграмма на 1 литр.

Все четыре станции обезжелезивания питьевой воды в Воскресенском округе введены в эксплуатацию благодаря помощи правительства региона в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и подпрограммы «Чистая вода Подмосковья».

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

Глава городского округа Воскресенск Артур Болотников назвал открытие станций обезжелезивания воды сразу в четырех деревнях значимым событием.

«Это позволит в общей сложности обеспечивать качественной питьевой водой 1,8 тысячи человек. Все это стало возможно благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева „Чистая вода“. Земли, на которых мы живем, сильно обогащены железом и другими примесями, что сказывалось на свойствах и чистоте воды. Наконец, благодаря работе систем ВЗУ эта проблема будет решена», — сделал акцент Артур Болотников.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

Одна из станций ВЗУ расположена недалеко от Цыбинской общеобразовательной школы. Она будет обслуживать учащихся и жителей ближайшей деревни — всего около 450 человек.

«Раньше мы не могли просто открыть кран и налить воду для питья или приготовления пищи. У нее был ярко выраженный привкус и неприятный оттенок. Техника постоянно выходила из строя. Воду приходилось набирать на роднике, а это очень неудобно. Теперь же из крана течет прозрачная и чистая вода. Не нужно тратить время на ее транспортировку от природного источника. Это сильно упростит нашу жизнь с бытовой стороны», — заметила ученица школы Мария Швабовская.

Жители давно ждали открытия станций, ведь теперь значительно повысится качество их жизни, упростятся и будут занимать меньше времени процессы приготовления пищи, уборки и прочего.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

Местная жительница Нина Макарова напомнила, что вода — это наше здоровье, источник жизни. «Хорошо, что есть программы, направленные на благо людей. Спасибо нашему областному правительству, нашей местной администрации, которые заботятся о нас, стараются сделать нашу жизнь комфортнее» — поблагодарила Нина Макарова.

По словам главного энергетика МУП «Белоозерское ЖКХ» Сергея Мазелкина, вопрос с водой в муниципалитете стоял очень остро, жители неоднократно жаловались на качество воды. «Теперь же, благодаря открытию станций ВЗУ и работе современной техники, жители могут безбоязненно употреблять воду для питья, санитарных и бытовых целей. Суммарная производительность станций водоподготовки номинальная и составляет 1680 кубов. Режим работы станций круглосуточный. Водой обеспечиваются как жилые дома, так и социальные объекты», — пояснил Сергей Мазелкин.

Специалисты химической лаборатории каждую неделю контролируют качество воды. Ежеквартальную проверку осуществляет ФБУЗ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО».