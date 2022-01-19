Сразу 14 купелей подготовили для крещенских купаний в парке «Патриот»

Сразу 14 купелей подготовили для верующих у Главного храма ВС России. Совершить омовение в парке «Патриот» могут одновременно несколько человек.

На территории храма прошли торжественные мероприятия, посвященные Крещению Господнему. Многие верующие уже совершили традиционный обряд окунания в прорубь.

Возле купелей оборудовали теплые палатки, в которых можно отогреться после погружения и выпить чай с угощениями. Также для посетителей парка предусмотрели туалеты и парковки. Работу общественного транспорта продлили до 03:00. Интервал движения составлял максимум 20 минут.

Утром 19 января в честь Крещения состоится праздничная литургия и совершится Великое освящение воды.

В парке «Патриот» можно не только окунуться в купель, но и посмотреть Зимний фестиваль. Площадку на Соборной площади посетили уже более 310 тысяч человек. Всего организовано несколько зон отдыха, включающих тюбинговый спуск длиной около 60 метров и ледовый каток площадью 5,5 тысячи квадратных метров. Взять коньки и выйти на лед можно абсолютно бесплатно.

Гости парка также могут посетить мультимедийную галерею «Дорога памяти», прокатиться на квадроциклах, русской тройке, упряжках хаски и оленей. Праздничный фестиваль продолжит работать до 6 марта.