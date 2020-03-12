Спустя 20 лет ожидания. Новый ДК открыли в поселке имени Цюрупы

Это не дом культуры, а дворец — говорят местные жители о построенном ДК. В поселке имени Цюрупы сегодня провели первые занятия по пению и рисованию в новом здании. Два этажа, актовый зал на 200 человек, просторные кабинеты, где много воздуха и света. Такого помещения жители поселка ждали 20 лет — после того, как в 2002-м сгорел дом культуры.

«В 2017-м году при поддержке губернатора Андрея Воробьева началось строительство нового Дома культуры в поселке Цюрупы. Сегодня мы наблюдаем современнейшее здание. Объект площадью более 1000 квадратных метров, затрачено из бюджета субъекта МО нашего местного порядка 180 миллионов рублей», — сказал глава г. о. Воскресенск Артур Болотников.

Здание рассчитано на 280 человек. С детьми здесь будет заниматься логопед, преподаватель английского языка.

Для тех, кто постарше — танцы, театральный кружок, изо-студия. А для бабушек и дедушек по программе «Активное долголетие» — йога, фитнес и развлекательная программа.

«У нас проводится день пожилого человека осенью. Бабушки приходят, устраиваем праздник. Слушаем концерты, для нас, для пожилых проводят игры. Мы как дети тоже веселимся, резвимся», — делится жительница поселка им. Цюрупы Мария Игнатова.

Источник фото: телеканал «360»

Все занятия в новом ДК проводятся бесплатно. В ближайшее время откроют набор художественных руководителей кружков. А это значит, что в поселке появятся новые рабочие места.