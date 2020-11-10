Студенты из Коломны уже месяц помогают врачам в стационаре для зараженных коронавирусом в Люберцах. О том, как проходят рабочие будни, рассказала ученица Московского областного медицинского колледжа №2 Анастасия Сидоренко.

Девушка хотела попасть в красную зону еще весной, когда эпидемия коронавируса только начиналась. Тогда ее не взяли — в больницах требовались студенты выпускных курсов. Когда в медицинском колледже объявили новый набор, она за один день уволилась с работы, собрала все документы и утром уже была в Люберцах.

Сидоренко показала «360» больницу, в которой работает. Рабочий день Насти начинается в 07:45. Заканчивает она ровно через сутки. У нее есть рабочее место в зеленой зоне. Там же и зона отдыха, где можно попить чай, кофе, поесть или поспать.

Источник фото: телеканал «360»

Главная задача студентки — проверять, чтобы врачи и медработники правильно надевали противочумный костюм. Также она 24 часа следит за тем, чтобы средства защиты не кончались.

Когда медики возвращаются из красной зоны, Анастасия Сидоренко дезинфицирует их костюмы, помогает раздеться. Также девушка сама ходит к пациентам с COVID-19, носит необходимые медикаменты.

Тяжело организму то, что ты не спишь долго, целые сутки тебе нужно контролировать все. Раньше я приходила [в обсерватор], вообще не переодевалась, сразу падала и спала Анастасия Сидоренко.

Родители переживают за студентку и в начале ее работы во временном инфекционном стационаре спрашивали, зачем ей это надо. Она отвечала, что было интересно, так ли опасен коронавирус. Девушка считает, что это действительно так.

Источник фото: телеканал «360»

В стационаре 204 места, 20 из них — в отделении реанимации. Сейчас заняты все.

«Пожилой возраст чаще болеет. Когда спускаешься в красную зону, видишь больше пожилых», — отметила Анастасия.

В Люберцах она должна провести еще по крайней мере полтора месяца. Что дальше, покажет эпидемическая обстановка. Но девушка говорит, что готова выйти на работу и в Новый год, и в любой другой день.

После отработанной смены девушка едет в обсерватор. С работы она сразу идет в номер, чтобы не сталкиваться с людьми — не заходит даже в магазин. Так девушка живет уже месяц. Именно столько она не видела своих родных и близких. Общаться удается только с коллегами, которых разместили вместе с ней в гостинице, отданной под временное жилье для медиков из красных зон.

«Условия прекрасные, меня, в принципе, все устраивает. Живем по три человека, но мы, в принципе, почти не пересекаемся, потому что смены особо не совпадают. Получается, что один человек на номер остается», — рассказала «360» Анастасия Сидоренко.