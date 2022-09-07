Спуск к роднику благоустроили у поселка Фосфоритного в Воскресенске | 360°

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(обновлено: 07 сентября 2022, 17:34)

Спуск к роднику благоустроили у поселка Фосфоритного в Воскресенске

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Специалисты Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес» благоустроили достаточно крутой спуск к роднику, там установили новые удобные для путников перила. Дело в том, что это место пользуется отдельной популярностью у людей, многие приходят туда, чтобы набрать воды.

«Природный источник находится около лесного озера и пользуется популярностью у людей, которые проживают в поселке Фосфоритном городского округа Воскресенск. К роднику постоянно приходят, чтобы набрать воды или просто освежиться, приводят детей, чтобы отдохнуть и окунуться в природную прохладу и красоту мест», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

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Местные жители оказались очень благодарны участковому лесничему Николаю Гражданцеву. Они вручили ему грамоту и выразили свою благодарность. Как отметил Николай Гражданцев, несколько лет назад работами по благоустройству родника занимались сами местные жители. Однако через некоторое время потребовалась большая реконструкция. Теперь у родника отремонтировали ступеньки, сделали перила для удобного спуска. Для жителей это оказалось большим подарком.

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