Подмосковье 15 декабря 2023, 16:26 Спрос на землю в Жуковском оказался самым высоким в Подмосковье в 2023 году Комитет по конкурентной политике Московской области

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Второй год подряд на торгах высокий спрос на землю фиксируется в городском округе Жуковский. В среднем число участников на один лот составила 30 человек. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

На втором месте о этому показателю оказались Балашиха и Долгопрудный — 17 человек на один объект, далее следуют Ленинский округ, Лобня, Люберцы, Мытищи и Подольск — от восьми до 10 участников.

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В прошлом году на торгах получили землю под строительство дома более двух тысяч человек. В этом году это количество увеличится примерно на 25%.

«Востребованность земли под строительство дома растет по нескольким причинам. Прежде всего по стоимости небольшой столичной квартиры можно взять участок в Московской области и построить на нем частный дом в пределах 120 квадратных метров, что будет соразмерно по вложениям», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

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