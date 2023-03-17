Подмосковье 17 марта 2023, 13:56 Спрос на цветочную и овощную рассаду в Подмосковье вырос на 50% за год

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Сезон высадки цветочной и овощной рассады стартовал в тепличных комплексах Подмосковья. Отмечается, что в 2022 году спрос на сеянцы вырос примерно на 50%.

В тепличных комплексах Московской области выращивают десятки видов овощной и цветочной рассады: от огурцов и томатов до арбузов и дынь. Самыми популярными сортами являются более урожайные и скороспелые — те, которые начнут плодоносить примерно за 60–90 дней на участке. Специалисты также наблюдают рост спроса на томаты черри — они неприхотливы в уходе и дают большой урожай.

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«В Подмосковье только в минувшем году построили несколько крупных тепличных комплексов, где выращивают растения с использованием автоматизированных систем. Отрасль развивается, появляются новые мощности», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В 2022 году в Луховицах заработала третья очередь тепличного комплекса «Луховицкие овощи». Там будут производить до 15 тысяч тонн огурцов и более 3,5 тысячи тонн томатов в год. Овощи будут круглый год поставлять в Московскую область и ближайшие регионы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономическая ситуация в России значительно изменилась за последний год. Он подчеркнул, что каждый предприниматель, работающий в регионе, должен чувствовать поддержку правительства и помощь в решении самых разных вопросов.

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