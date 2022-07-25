Спрос на техпланы для дачной амнистии вырос в Подмосковье

С начала 2022 года в Московское областное БТИ поступило порядка четырех тысяч заказов на изготовление технических планов для регистрации недвижимости по «дачной амнистии». Это почти на 500 заказов больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Специалисты БТИ считают, что рост числа заказов связан с активной информационно-разъяснительной работой учреждения. С начала года Московское областное БТИ провело более 500 встреч с представителями СНТ. На этих встречах побывали порядка 70 тысяч человек.

«Во многом именно благодаря диалогу с жителями мы наблюдаем рост количества заказов на подготовку технических планов. Подчеркну, документа, необходимого для регистрации недвижимости по „дачной амнистии“. Так, по состоянию на конец июля мы получили порядка четырех тысяч заказов, это почти на 500 заказов больше показателей аналогичного периода 2021 года. Мы наблюдаем рост на 15%, который стал следствием активной информационно-разъяснительной работы Московского областного БТИ в отношении „дачной амнистии“», — сообщила генеральный директор МОБТИ Елена Казимир.

Технический план — это документ, отображающий все основные характеристики объекта недвижимости. Он составляется в отношении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов, помещений и машино-мест.

До 1 октября Московское областное БТИ предоставляет особые условия физическим лицам. На технический план действует скидка 10%. Заказать услугу можно на сайте Московского областного БТИ, в отделениях и по телефону горячей линии +7 (498) 568-88-88.