Подмосковье 06 декабря 2023, 10:28 Спрос на рабочие специальности вырос в Подмосковье Unsplash

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На каждого безработного в Подмосковье приходится восемь открытых вакансий, по данным Министерства социального развития региона. При этом самыми востребованными остаются рабочие профессии.

«В регионе более 89 тысяч открытых вакансий и самыми востребованными остаются рабочие специальности. Есть и редкие вакансии: сукновал, лингвист, шкипер. Но самыми востребованными остаются операторы станков, токари и фрезеровщики. Сегодня в сфере производства предлагается 38 тысяч рабочих мест», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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Уровень безработицы в Подмосковье составил 0,24%. Получить услуги Центра занятости населения и проконсультироваться по возникающим вопросам можно онлайн на портале trudvsem.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты.

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