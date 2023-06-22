Подмосковье 22 июня 2023, 17:22 Спрос на мороженое вырос в Подмосковье на 60% с апреля Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Спрос на мороженое в Подмосковье растет. Так, по словам курирующего Минсельхозпрод заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова, с апреля этот показатель увеличился на 60%, а с мая — на 30%.

Ассортимент мороженого в Подмосковье разнообразный: эскимо, фруктовый лед, мороженое в вафельных и бумажных стаканчиках, безлактозное лакомство и многое другое. Отмечается, что на данный момент десерт можно приобрести не только в магазинах, но и в мобильных тележках. Они работают в Московской области под брендами «Чистая линия» и «О! Эскимо».

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Компания «АйсКро» производит необычные виды мороженого. Сибирские ученые из Бурятии разработали летнее угощение, в состав которого входят йод, селен и пробиотики. Ингредиенты для него поставляют из подмосковных хозяйств.

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