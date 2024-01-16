Подмосковье 16 января 2024, 10:56 Спрос на консервы и бобы вырос на 126% в Подмосковье в декабре Unsplash

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По данным декабря, жители Подмосковья стали больше покупать консервов и бобов. Спрос на эти продукты вырос на 126%.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что спрос увеличился на кукурузу, горошек, мясные и рыбные консервы.

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«В период новогодних праздников наиболее востребованными у населения оказались мясо, свежая рыба, консервы, горошек и кукуруза. По сравнению с январем предыдущего года спрос на бобовые увеличился на 126%, мясные консервы — на 106%, говядину — на 69%, сельдь — на 65%. Более чем на 50% вырос спрос на творог и сыр», — рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев:

Продажи конфет в декабре выросли на 104%, а печенья — на 90%.

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